Blackjack kostenlos spielen

Dieter Maroshi Lesezeit ca. 10 Minuten

Ziel des Spiels: Möglichst nah an 21 Punkte herankommen Beliebteste Varianten: European Blackjack

Blackjack Surrender

Blackjack Switch (Demo)

Atlantic City Blackjack (Demo) Blackjack online: Aktuell bei Casinos mit deutscher Lizenz nicht möglich Alternative: Automatenspiele

In landbasierten Spielbanken ist Blackjack gratis Spielen grundsätzlich nicht möglich. Das allein dürfte einer der Gründe dafür gewesen sein, dass sich Online Blackjack immer größerer Beliebtheit erfreute.

Seit 2021 ist der Klassiker nicht mehr in Casinos mit deutscher Lizenz zu finden, denn zum jetzigen Zeitpunkt verbietet es der Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland, dass Anbieter wie SlotMagie, Wildz und Tipwin Blackjack mit Echtgeldeinsatz zur Verfügung stellen.

Die Spieleanbieter haben zwar viel Erfahrung mit Gratisversionen des beliebten Kartenspiels. Aber auch diese kann man derzeit leider bei den lizenzierten Casinos nicht finden.

Die Möglichkeit, Blackjack kostenlos zu spielen, gibt es aber nach wie vor. Denn das Online-Casino.de Team hat sich auf die Suche begeben und wir bieten unseren Lesern Blackjack Demoversionen zum unverbindlichen und kostenlosen testen an.

Darauf, dass der Klassiker irgendwann doch noch ein "Revival" in namhaften, lizenzierten Echtgeldcasinos feiern darf, hoffen wir trotz klarer Regularien auch weiterhin.

Lust auf eine Partie kostenloses Blackjack! In diesem Fall ist Online-Casino.de die richtige Anlaufstelle. Denn: Wir bieten hier und jetzt die Gelegenheit, Blackjack online ohne Risiko zu spielen.

Jetzt Blackjack kostenlos und ohne Anmeldung spielen

Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet eigentlich Blackjack gratis spielen?

Blackjack Demo Version European Blackjack Kostenlos spielen Hier Karten 52 Min. Einsatz 1.00€ Max. Einsatz 500.00€ Auszahlungsquote 99,59% Sonderwetten Double, Split, Versicherung, Even Money Jackpot Nein

Bei der Blackjack Gratisvariante gibt es keine Risiken und keine versteckten Kosten. Das Spiel wird als Demoversion bereitgestellt, welche sich jederzeit nach Belieben testen lässt. An der Stelle muss natürlich darauf hingewiesen werden, dass sich beim kostenlosen Spielen des Klassikers keine realen Gewinne erzielen lassen. Dafür jedoch kommen insbesondere Blackjack-Einsteiger in den Genuss einer realistisch aufgebauten Simulation, die es erlaubt, das Kartenspiel von der Pike auf zu erlernen. Ein weiterer bedeutender Vorteil des kostenlosen Blackjack-Spiels auf Online-Casino.de liegt in der Möglichkeit, verschiedene Spielstrategien beim risikofrei zu erproben. Für unsere englischen Leser empfehlen wir den Blackjack Ratgeber auf der Seite Blackjack.Guide. Ob es darum geht, die Grundlagen zu festigen oder komplexe Taktiken wie das Kartenzählen zu testen - die Demoversionen bieten ein ideales Umfeld, um das eigene Spielverständnis zu vertiefen, ohne finanzielles Risiko einzugehen. Zudem ermöglichen die angebotenen Varianten wie European Blackjack, Blackjack Surrender, Blackjack Switch und Atlantic City Blackjack einen umfassenden Einblick in die unterschiedlichen Regelwerke und Spielmechaniken. So können Spieler ihre bevorzugte Variante finden und sich optimal auf mögliche Einsätze in landbasierten Spielbanken vorbereiten

Was sind die Vorteile beim kostenlosen Blackjack Spiel?

Demoversionen sind die ideale Lösung für alle, die sich zunächst Blackjack Grundlagen aneignen wollen. Dies ist beispielsweise dann vorteilhaft, wenn man einen Spielbanken-Besuch plant und als Einsteiger nicht gänzlich ohne Wissen um das Kartenspiel am Tisch Platz nehmen möchte.

Aber auch erfahrene Spieler nutzen häufig die Gelegenheit, Blackjack kostenlos zu spielen. Ihnen helfen Simulationen dabei, sich mit neuen, unbekannten Strategien auseinanderzusetzen. Geld zu investieren, kann bei solchen nämlich durchaus hohe Verluste zur Folge haben.

→ Denn: Nicht alles, was einem als nützlich angepriesen wird, erfüllt in der Praxis tatsächlich seinen Zweck.

Gratis Blackjack wird von vielen iGaming Studios angeboten, um ihren potenziellen Kunden die Vorteile aufzuzeigen und sie gleichzeitig davon zu überzeugen, dass gerade ihre gebotenen Varianten beste Voraussetzungen für hochwertige, faire Unterhaltung erfüllen. Ein Pluspunkt hierbei ist, dass sich nicht nur die Basics erlernen lassen, sondern dass man sich gleichzeitig auch mit gebotenen Features vertraut machen darf.

Wer sich für die Blackjack Demo entscheidet, geht keine Risiken ein. Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht erforderlich. Leider muss in modernen Online Casinos mit deutscher Glücksspiellizenz auf diese Möglichkeit verzichtet werden. Spieler, die dennoch nicht komplett auf das traditionsreiche Kartenspiel verzichten möchten, finden in unserer Plattform eine ebenbürtige sowie vor allem komplett unverbindliche Alternative.



Welche kostenlosen Blackjack Varianten gibt es?

Sind die Grundlagen des Kartenspiels in seiner Ausgangsversion erst einmal verinnerlicht, bieten sich verschiedene Blackjack Varianten zum kostenlosen Testen an. Durch sie entsteht bei dem Klassiker facettenreiche Unterhaltung, von denen Einsteiger wie erfahrene Blackjack Spieler gleichermaßen profitieren. Schauen wir uns die beliebtesten Varianten an.

European Blackjack

Für Spieler ohne Vorkenntnisse ist European Blackjack eine gute Wahl, denn diese gängige Variante des Kartenspiels besticht durch Grundlagen und Regeln, die sich sowohl schnell als auch einfach erlernen lassen. Ziel ist es, dem Punktwert von 21 möglichst nahezu zu können, wobei 21 Punkte mit nur zwei Karten als Blackjack bezeichnet werden.

Liegt der Wert unter dieser Grenze, muss er zumindest höher sein als der des Hauses, um die Runde zu gewinnen. Die European Blackjack Demo bietet Nutzern eine Versicherung, die zum Einsatz kommt, sollte der Dealer ein Ass auf der Hand halten. Diese kann optional gekauft werden. Die Quote eines Blackjack liegt in der europäischen Version bei 3:2.

Blackjack Surrender

Surrender bedeutet übersetzt nichts anderes als "aufgeben". Wird die auf European Blackjack basierende Version kostenlos gespielt, so bietet sich für Spieler immer dann die Möglichkeit aufzugeben, wenn der Dealer keinen Blackjack auf der Hand hält.

Die Option des Aufgebens klingt erst einmal nach wenig Unterhaltung, bietet sich jedoch durchaus an. Ideal ist sie in Runden, die dem Teilnehmer kein sonderlich erfolgversprechendes Blatt bescheren. Sollte sich dieser nun für das Aufgeben entschieden haben, wird bei Blackjack Surrender immerhin die Hälfte des Einsatzes zurückgezahlt, ehe eine neue Runde startet.

Blackjack Switch

Diese Variante eignet sich für fortgeschrittene Spieler. Blackjack Switch hat eine Besonderheit, denn gespielt wird diesmal mit zwei Händen anstelle von einer, ohne dass die bei manchen Versionen gebotene Split Funktion daran beteiligt ist. Das Haus hat lediglich eine Hand zu halten und muss es somit schaffen, gegen zwei Chancen des Spielers anzukommen, denn dessen beiden Hände werden unabhängig voneinander gewertet.

Karten können zwischen beiden Händen ausgetauscht werden. Zu beachten ist, dass für beide Hände beim Online Blackjack Switch Spielen derselbe Wetteinsatz zu erbringen ist. Hier darf also nicht differenziert werden, was dem Teilnehmer durchaus ein höhere Risiko abverlangt und zu entsprechend größerer Spannung im Spielverlauf führt.



Blackjack Switch Demo

Atlantic City Blackjack

Die vierte und letzte Variation des Klassikers liefert Spielern eine Vielzahl an Optionen. So ist es beispielsweise möglich, bei beliebigen gleichwertigen Paaren einen Split durchzunehmen und mit zwei Händen weiterzuspielen. Ist die erste Karte des Dealers ein Ass, besteht außerdem die Möglichkeit, auf ein Blackjack zu setzen.

Auch der Double Down bringt Spannung ins Spiel, denn durch das Verdoppeln des Spieleinsatzes bei Kartenpaaren steigt die Chance, entsprechend höhere Gewinne zu erzielen. Das natürlich unter der Voraussetzung, dass ein Sieg gegen das Haus tatsächlich gelingt.



Atlantic City Blackjack Demo

Gibt es einen Blackjack Bonus im Casino?

Die Vergabe von Casino Boni ist bei Casinos mit deutscher Lizenz nach wie vor gängige Praxis. Wer sich frisch beim bevorzugten Anbieter registriert und eine Einzahlung vornimmt, der kann nahezu immer von einem Startguthaben, Freispielen sowie häufig von einem gut durchdachten Prämiensystem profitieren. Letzteres ist in der Regel als VIP Programm angedacht. Treue zahlt sich somit langfristig aus.

„Sollte es irgendwann tatsächlich dazu kommen, dass Klassiker wie Online Blackjack ein Comeback in deutschen Casinos feiern, dürfte der Bonus auch für diese gelten. Derzeit jedoch sind Tischspiele generell verboten, so dass das Spielen ausschließlich kostenlos auf Plattformen wie der unseren und damit leider auch ohne Bonusguthaben möglich ist.„Dieter Maroshi

Vor- und Nachteile von Blackjack kostenlos

Gratis Blackjack bringt viele Vorzüge mit sich. Wer möchte, kann sich mit der unverbindlichen Demoversion gefahrlos auf einen lokalen Spielbankbesuch vorbereiten. Gleichzeitgig profitieren erfahrene Spieler von der Möglichkeit, Strategien zu testen und zu prüfen, inwieweit diese den gewünschten Effekt erfüllen.

Verluste sind beim kostenlosen Blackjack Spielen ausgeschlossen. Dadurch entsteht der Nachteil, dass eben auch keine echten Gewinne erzielt werden können. Da Casinos mit deutscher Lizenz kein Blackjack anbieten dürfen, sind Bonusangebote ebenfalls nicht verfügbar. Trotzdem eignet sich die Demoversion, um einen Einblick in die Grundlagen und Funktionen des Klassikers zu bekommen, und ihn letztlich in all seinen Varianten kennenzulernen.

Vorteile:Nachteile: Risikofreies Erlernen von Grundlagen

Testen von Strategien ohne Verluste möglich

Systeme wie Blackjack Kartenzählen können erprobt werden

Für Einsteiger ideale Option zur Vorbereitung auf Spielbankbesuch Keine Auszahlung realer Gewinne

Der Spannungsfaktor des Einsatzes fehlt

Keine Bonusaktionen für Blackjack Spieler in deutschen Casinos

Interessante Blackjack Fakten

Der Klassiker ist keineswegs nur in Online Casinos zu finden. Auch hat er sich als beliebtes Gesellschaftsspiel für zu Hause durchgesetzt. Hier kennt man ihn bevorzugt unter dem Namen "17 und 4". Dieser basiert auf dem Original Vorläufer des heute als Glücksspiel bekannten Blackjack, denn im Französischen nannte man das Kartenspiel "Vingt et un".

Die Geschichte von Blackjack lässt sich teilweise bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Damals waren die Regeln noch ein wenig anders, als man sie heute von Spielbanken gewöhnt ist. Bevorzugt wurde das Kartenspiel in Königshäusern gespielt, bis es sich viele Jahrzehnte später in allen Gesellschaftsschichten verbreitete.

Es dauerte eine Weile, bis Blackjack in der heutigen Form seinen Weg über den Atlantik fand. In den USA angekommen, erfreute sich das Kartenspiel vor allem deshalb großer Beliebtheit, weil man dafür nicht vielmehr brauchte als ein Spieldeck mit 52 Karten. Anders als bei Roulette war der Spieltisch zwar eine Option, galt aber nicht als zwingend erforderliches Utensil zum Blackjack Spielen. Die heute typischen Tische kamen erst deutlich nach Verbreitung des Klassikers im 19. Jahrhundert auf.

Besonders spannend: Ehe Blackjack als Siebzehn und Vier gespielt wurde, man als Teilnehmer als 21 Punkte sammeln musste, wurde der Vorgänger "Trente un" in Frankreich gespielt. In dieser Variante galt es, 31 anstelle der heute üblichen 21 Punkte zu sammeln. Online Blackjack gibt es noch gar nicht allzu lange. Mit Entstehung der ersten digitalen Casinos gelang es verschiedenen Entwicklern vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten, den Klassiker virtuell salonfähig zu machen.

Gratis: Blackjack Begriffe einfach erklärt

Eine Besonderheit von Online Blackjack ist, dass die Bezeichnungen von Wettarten sowie das Spielfeld meist auf Englisch angezeigt werden. Einsteiger ohne Erfahrung können hierbei womöglich an ihre Grenzen geraten. Umso wichtiger ist es, sich bestenfalls schon vor dem Start der European Blackjack Demoversion mit den gängigen Fachbegriffen vertraut zu machen.

Stand : Das Ziehen einer weiteren Karte ist nicht erwünscht . Der Button wird betätigt, um die Runde mit dem vorhandenen Kartenwert zu beenden.

: Das . Der Button wird betätigt, um die Runde mit dem vorhandenen Kartenwert zu beenden. Hit : Mit diesem Button wird dem Spieler ermöglicht, eine weitere Karte zu ziehen . Je nach gehaltenem Punktwert kann eine dritte oder manchmal auch vierte Karte erforderlich sein, um gegen das Haus zu gewinnen.

: Mit diesem Button wird dem Spieler ermöglicht, eine . Je nach gehaltenem Punktwert kann eine dritte oder manchmal auch vierte Karte erforderlich sein, um gegen das Haus zu gewinnen. Bust : Die Runde gilt bei einem Bust als verloren. Der Begriff sagt aus, dass Spieler mehr als 21 Punkte auf der Hand und sich somit überkauft haben.

: Die Runde gilt bei einem Bust als verloren. Der Begriff sagt aus, dass Spieler und sich somit überkauft haben. Slot : Bestimmte Karten können geteilt werden . Dadurch wird mit zwei voneinander unabhängigen Händen gespielt. Die Chance auf einen Sieg gegen das Haus erhöht sich, zu beachten ist allerdings das Anfallen doppelter Kosten für einen Hit.

: Bestimmte Karten können . Dadurch wird mit gespielt. Die Chance auf einen Sieg gegen das Haus erhöht sich, zu beachten ist allerdings das Anfallen doppelter Kosten für einen Hit. Double Down : Bei einem besonders guten Blatt , beispielsweise bei 20 Punkten, kann es sich lohnen, den Wetteinsatz mit einem Double Down zu verdoppeln. Im Gewinnfall wird die Auszahlung entsprechend erhöht.

: Bei einem , beispielsweise bei 20 Punkten, kann es sich lohnen, den Wetteinsatz mit einem Double Down zu verdoppeln. Im Gewinnfall wird die Auszahlung entsprechend erhöht. Push : Dieser Begriff bezeichnet einen Gleichstand zwischen dem Spieler und dem Haus. Letzteres wird durch einen Dealer oder Computer vertreten. Ein Push führt bei Varianten wie European Blackjack dazu, dass dem Teilnehmer sein Einsatz ausbezahlt wird.

: Dieser Begriff bezeichnet einen und dem Haus. Letzteres wird durch einen Dealer oder Computer vertreten. Ein Push führt bei Varianten wie European Blackjack dazu, dass dem Teilnehmer sein Einsatz ausbezahlt wird. Insurance : Mitunter stößt man auf Blackjack Arten, die eine Versicherung ermöglichen. Diese wird abgeschlossen, sofern der Dealer ein Ass als erste Karte offenlegt. Sollte das Haus mit einem Blackjack gewinnen, erhält der Spieler ebenfalls einen Gewinn.

: Mitunter stößt man auf Blackjack Arten, die ermöglichen. Diese wird abgeschlossen, sofern der Dealer ein Ass als erste Karte offenlegt. Sollte das Haus mit einem Blackjack gewinnen, erhält der Spieler ebenfalls einen Gewinn. Surrender : Blackjack Surrender gilt als äußerst beliebt, da sie das Verlustrisiko auf einfache Weise minimiert. Bei dieser Form des Klassikers bietet sich Teilnehmern die Möglichkeit, in laufenden Runden mit dem Spielen aufzuhören. Ist die eigene Hand ungünstig und wird die Option genutzt, zahlt Blackjack Surrender die Hälfte des gespielten Einsatzes an den Spieler zurück.

Blackjack mit Echtgeld nur in lokalen Spielbanken

Die bei uns verfügbare Blackjack Simulation bietet Spielern die Gelegenheit, sich mit Grundlagen, Wettoptionen und Features vertraut zu machen. So ist es ein Leichtes, sich auf bevorstehende Spielbankbesuche vorzubereiten. Dort nämlich haben Kunden jederzeit die Chance, Blackjack um echte Gewinne und mit realem Einsatz zu spielen.

Anders als in Online Casinos wird bei lokalen Anbietern immer ein gewisses Maß an Einsatzbereitschaft vorausgesetzt. Die Teilnahme am Blackjack, gleich in welcher Variante, ist bei landbasierten Spielbanken also grundsätzlich nicht kostenfrei möglich. Wer das bevorzugte Casino in Deutschland aufsucht, der hat jedoch mitunter die Gelegenheit, anderen Spielern über die Schulter zu schauen und von ihnen zu lernen.

Ein Vorteil unserer Blackjack Simulation ist, dass diese rund um die Uhr ohne Einschränkungen und Wartezeiten in Anspruch genommen werden darf. Damit begründet sich auch, warum viele Spieler bewusst auf Online Angebote setzen. Denn: Schließungszeiten entfallen ebenso wie die für lokale Spielbanken geltende Kleiderordnung.

Hinzu kommt, dass beim Gratis-Blackjack Spielen mehr Wettmöglichkeiten vorhanden sind als in der Spielbank. So bietet sich die größtmögliche Flexibilität für Einsteiger und erfahrene High Roller. Und damit erklärt sich auch, warum viele Blackjack Fans die Hoffnung auf eine Anpassung des Glücksspielstaatsvertrags mit Blick auf Tischspiele noch nicht aufgegeben haben.

Online Blackjack und Live Blackjack: Die Unterschiede

Internationale Casinos setzen nun schon seit einigen Jahren auf Live Blackjack. Gespielt wird via Webcam Übertragung an realen Tischen, digital platziert werden lediglich die Spieleinsätze. Für die Verwaltung der Tische sind Dealer zuständig, die genauso umfassend und professionell geschult werden wie Mitarbeiter lokaler Spielbanken.

Live Blackjack unterscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten von der digitalen Alternative in Online Casinos. Zwar gibt es den Klassiker auch live in verschiedenen Varianten, hier setzen die Entwickler, beispielsweise Evolution Gaming, jedoch mehr auf traditionelle Grundlagen ohne allzu exotische Zusatzfunktionen. Gewinnauszahlungen werden zudem nicht von Zufallsgeneratoren entschieden, sondern Spieler müssen sich vielmehr auf den echten Zufall verlassen.

Der wohl wichtigste Unterschied aber ist, dass Live Blackjack grundsätzlich nie kostenlos gespielt werden kann. Aufgrund der technischen Anforderungen sowie hoher Investitionen für Studios, Personal, Spieltische und Webcams, setzten solche Spielvarianten seit jeher reale Einsatzbereitschaft voraus.

Zukunftsprognose für Online Blackjack in Deutschland

Es ist absolut erfreulich, dass immer mehr Casinoanbieter in die Whitelist des Landesverwaltungsamts Sachsen-Anhalt aufgenommen. Das beweist schließlich, wie genau es die Unternehmen der digitalen Glücksspielbranche mit der Einzahlung strenger Richtlinien nehmen. Sicherheit und Fairness stehen bei den gelisteten Anbietern ganz oben auf der Agenda.

Das Problem besteht jedoch darin, dass der Gesetzgeber in Deutschland zwar Legalisierungen vornimmt, diese beziehen sich jedoch derzeit nur auf Spielautomaten, Sportwetten und Lotterien. Unsere Experten haben sich mit verschiedenen Casinos auseinandergesetzt und sind sicher, dass diese jegliche Voraussetzungen für eine sichere Blackjack Spielumgebung erfüllen. Fehlt nur das grüne Licht für die Bereitstellung klassischer Tischspiele, und das lässt zum heutigen Stand leider auf sich warten.

Auf Casinokunden, die das Kartenspiel lieben und sich vor allem viele Jahre lang an der Möglichkeit erfreuen durften, Live Blackjack online zu spielen, kommt aktuell eine große Umstellung zu. Die gesamte traditionelle Spielpalette musste von den Anbietern entfernt werden. Bleibt also abzuwarten, ob die Behörde irgendwann doch noch einlenkt und auf die Bedürfnisse derer eingeht, die Online Blackjack den ebenfalls sehr beliebten Slots vorziehen.

Prognosen lassen sich leider nicht stellen, denn aus Sicht des Gesetzgebers gibt es schließlich gute Gründe dafür, warum man alle Arten von Tischspielen, damit eben auch Live Blackjack, vom Netz genommen hat. Die gute Nachricht ist, dass es nach wie vor erlaubt bleibt, Blackjack gratis auf Plattformen wie der unseren zu nutzen. Dies ist die ideale Basis, um Grundlagen, Strategien und Tricks zu erlernen, welche sich gegebenenfalls beim Besuch landbasierter Spielbanken anwenden lassen.

Blackjack kostenlos spielen - Zusammenfassung

Gratis Blackjack ist die ideale Lösung für alle, die sich gerne unverbindlich und risikofrei mit dem Klassiker beschäftigen möchte. Mit einer soliden Blackjack Demoversion besteht zusätzlich die Möglichkeit, verschiedene Versionen des Tischspiels zu ergründen und sich selbst einen Eindruck von den Unterschieden zu verschaffen, die beispielsweise zwischen European, Pontoon oder auch Double Exposure Blackjack vorherrschen.

Auch ist Blackjack kostenlos sinnvoll, um Strategien auszuprobieren. Das Kartenzählen gilt bei dem Klassiker als sehr weit verbreitete Taktik, die jedoch ausschließlich am Live Blackjack Tisch umsetzbar wäre. Da es in Online Casinos mit deutscher Lizenz derzeit nicht möglich ist, von realistischen Spieltischen zu profitieren, kann man als Spieler getrost auf solche Systeme verzichten. Die Blackjack Demoversion auf digitaler Basis eignet sich faktisch nicht dafür, da die Karten in jeder Runde neu gemischt werden.

Während sich auf Online-Casinos.de uneingeschränkt die Gelegenheit bietet, Blackjack kostenlos zu spielen, muss bei Echtgeldanbietern wie Wildz, Slot Magie oder auch BingBong Geduld aufgebracht werden. Noch darf man die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Regierung früher oder später einlenkt und versteht, welch hohen Stellenwert traditionelles Glücksspiel auch in Deutschland hat.



Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1.) Kann ich Blackjack mit Echtgeld spielen?

Leider nicht. Zumindest Online Blackjack wurde vom deutschen Gesetzgeber verboten. Zulässig sind laut Glücksspielstaatsvertrag 2021 ausschließlich Automatenspiele sowie bestimmte Lotterien und Sportwetten. Tischspiele wurden aus Sicherheitsgründen vom Portfolio ausgeschlossen, denn nach Einschätzung der Regierung geht von ihnen ein größeres Suchtpotenzial aus.

Die Alternativ bietet sich direkt auf Online-Casino.de. Wir ermöglichen unseren Gästen, Blackjack gratis auszuprobieren. Dazu stehen unbegrenzt viele Demo Chips bereit. Sollte das angezeigte Budget aufgebraucht sein, reicht es aus, die Seite neu zu laden. Schon kann der Spaß ohne Kosten und Risiko weitergehen. Eine weitere Option ist in Deutschland der Besuch landbasierter Spielbanken. Dort steht Blackjack nach wie vor mit echten Einsätzen zur Verfügung.

2.) Wo finde ich eine Blackjack Simulation fürs Handy?

Online Casinos in Deutschland stellen ihrer Kundschaft für gewöhnlich mobile Lösungen, auch bekannt als Web Apps auf Basis von HTML5, bereit. Dort gelten allerdings dieselben Rahmenbedingungen und Beschränkungen wie am Desktop. Blackjack mobil spielen ist demnach genauso wenig möglich, zumindest wenn es darum geht, mit echten Einsätzen zu spielen.

Dass die Bereitstellung von Blackjack Mobile technisch kein Problem darstellt, hat sich in der Vergangenheit gezeigt. Die Rechtsprechung steht dieser Variante jedoch entgegen.

Ein Tipp: Unsere Webpräsenz wurde für mobile Geräte, darunter Smartphones und Tablets, optimiert. Wer Blackjack unterwegs bevorzugt, hat somit die Gelegenheit, auch auf diesen Devices von der kostenfreien Blackjack Demo zu profitieren.

3.) Gibt es Live Blackjack gratis in Deutschland?

Live Blackjack als solches wird derzeit ausschließlich von internationalen Casinos angeboten. Da diese jedoch über keine offizielle deutsche Glücksspiellizenz verfügen, ist die Nutzung des Angebots de facto nicht legal. Hinzu kommt, dass Live Tische, gleich ob Blackjack oder Roulette, seit jeher ausschließlich mit Echtgeldeinsätzen genutzt werden konnten.

Grund dafür, dass es noch nie möglich war, Live Blackjack kostenlos zu spielen, ist in erster Linie der hohe Kostenfaktor. Studios, reale Spieltische sowie nicht zuletzt das umfassend geschulte Personal sind Posten, die sich über Echtgeldeinsätze finanzieren. Das gilt ebenso für die innovative Webcam Technologie, die eine Übertragung von Live Blackjack auf heimische Bildschirme überhaupt erst möglich macht.

4.) Ist Blackjack kostenlos spielen legal?

Anders als das Spielen um echte Einsätze, ist es vollkommen legitim und zulässig, Online Blackjack gratis zu nutzen. Die Demoversion auf Online-Casino.de eignet sich hierzu perfekt. Denn: Unsere Experten haben sich mit European Blackjack für einen echten Klassiker entschieden, der einfache Grundlagen sowie erstklassige Unterhaltung verspricht. Das auch ganz ohne den Reiz, um reale Gewinne zu spielen.

Zum kostenlosen Spielen der Blackjack Simulation bedarf es weder einer Registrierung, noch müssen andere Voraussetzungen, wie beispielsweise das Erlernen von Strategien, erfüllt werden. Es genügt, sich auf den Klassiker einzulassen, während sich der Spielspaß ganz von allein einstellt. Mit Gratis-Blackjack bietet sich demnach eine großartige Alternative zu illegalen Angeboten, die aufgrund fehlender deutscher Lizenzen weit weniger sicher sind.

5.) Kann ich Blackjack gratis herunterladen?

Ein Blackjack Download ist nicht vorgesehen. Die Simulation steht direkt auf der Webseite bereit. Um sie nutzen zu können, braucht es demnach keinen Speicherplatz, sondern lediglich einen Internetzugang. Schnelle Ladezeiten sowie eine sehr hochwertige Performance sorgen dafür, dass Blackjack Online auch ohne Installation für realistische Unterhaltung sorgt.

