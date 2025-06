Wir verwenden Affiliate-Links in den Testberichten. Wenn Sie auf diese Links klicken, erhalten wir möglicherweise eine Provision - ohne zusätzliche Kosten für Sie. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzlinie einverstanden.

Wunderino Test und Bewertung

Christian Webber Lesezeit ca. 12 Minuten

Infos zu Wunderino Online seit: 2016 Neukundenbonus: 40€ Freispiele: 30 Wunderino besuchen

Bereits 2016 ging Wunderino an den Start. Der Anbieter zählt zum Kreis jener, die bereits eine Glücksspiellizenz in Schleswig-Holstein erhielten, bevor er sich um eine bundesweite Erlaubnis bewarb. Bekannt wurde Wunderino durch seine TV Werbung im nördlichsten Bundesland. Seit 2022 ist der aktuelle Betreiber, die Megapixel Entertainment Ltd., nun im Besitz einer deutschen Lizenz.

Die Änderungen, die mit Erhalt der Lizenz notwendig wurden, sind augenfällig. Wer das Angebot anfangs erleben durfte, der wird heute insbesondere die klassischen Tisch- und Live-Spiele vermissen. Diese sind nach aktueller Rechtslage aber leider nicht mehr zugelassen.

Während die Konkurrenz wie Bwin zusätzlich auf Sportwetten setzt, konzentriert sich Wunderino auf die Bereitstellung attraktiver Slots. Dabei verlässt sich der Betreiber vorrangig auf Marken und Studios, die einen guten Ruf in der Branche genießen. Im Fokus steht stets die Qualität, die sich nicht zuletzt in schnellen Ladezeiten sowie einer einwandfreien Performance widerspiegelt.

Spannend ist, dass Wunderino seinem Bonuskonzept treu bleibt. Neben einem spektakulären VIP Programm ist es vor allen Dingen der 400% Bonus für Einsteiger, der Aufmerksamkeit erregt. Mit nur 10 Euro Einzahlung, gibt es 40 Euro Bonus geschenkt, so dass man direkt mit 50 Euro anfangen kann die Spielautomatenwelt zu entdecken. Zusätzlich werden 100 Freispiele für Book of Dead spendiert.

Vorteile bei Wunderino Slots von Merkur und Novomatic Kundenkonto erstellen in wenigen Minuten Verifizierung automatisch bei erster Einzahlung Einzahlung via PayPal & ApplePay möglich Transaktionen gebührenfrei Attraktives Treueprogramm

Nachteile bei Wunderin Keine Jackpots, Tisch- oder Live-Spiele (GGL Vorgabe) Beschränkungen bei den Einsätzen und Einzahlungen (GGL Vorgabe) App hat nur eine begrenzte Auswahl an Slots



Wunderino Testbericht: Die Erfahrungen unserer Experten

Die Registrierung bei Wunderino verläuft schnell und unkompliziert. Vorteilhaft ist, dass Bestandskonten auch weiterhin verwendet werden dürfen, nachdem sich der Anbieter den in Deutschland geltenden Regularien angepasst hat. Ebenso wie der Account, bleiben verfügbare Guthaben selbstverständlich bestehen.

Nachdem Spieler eingeloggt sind, steht ihnen eine riesige Bandbreite an Automatenspielen zur Verfügung. Zunächst jedoch machen die Betreiber auf laufende Kampagnen aufmerksam, darunter Turniere.

Erfahrungsgemäß ist die Nutzung von Slots meist ab wenigen Cent Einsatz möglich. Woran es Wunderino derzeit fehlt, sind Demoversionen der angebotenen Spiele. Dies liegt aber weniger an dem Online Casino selbst, sondern an den strengen Vorgaben der online Glücksspielregulierung in Deutschland. Aus dem gleichen Grund besteht auch ohne Login grundsätzlich keine Möglichkeit, auf die Spielautomaten zuzugreifen. Sobald man jedoch angemeldet ist, können diese nur mit entsprechendem Guthaben genutzt werden. Typisch für lizenzierte Anbieter ist zudem das 1 Euro Einsatzlimit, das pro Runde und unabhängig vom bevorzugten Spiel gilt.

Auch der Kundenservice ist ein Aspekt, mit dem Wunderino unsere Experten überzeugen konnte. Wer die Support-Seite öffnet, der landet zunächst bei einer FAQ-Sammlung. Hier gehen die Betreiber ausführlich auf typische Fragen ein, sei es zu Zahlungen, dem Account, Verifizierungsschritten oder auch zu Turnieren und dem beliebten Wunderino Abenteuer. Die Mitarbeiter des Kundendienstes wurden als sehr freundlich, geduldig und entgegenkommend erlebt.

1.) Wunderino Background: Wer steht hinter dem Casinoangebot?

Wurde Wunderino ursprünglich von einem anderen Unternehmen an den Markt gebracht, ist heute die Megapixel Entertainment Ltd. für den Betrieb verantwortlich. Von dem Konzern, der auf Malta ansässig und lizenziert ist, hat man hierzulande bis dato wenig gehört.

Seitdem Wunderino eine deutsche Glücksspiellizenz zugesprochen wurde, wurde aufgrund der Vorgaben für diese sowohl das Portfolio ausgedünnt als auch Änderungen an den Zahlungslimits vorgenommen. Aus demselben Grund haben sich RTP Werte und Wettlimits geändert. Hierzu sei angemerkt, dass man bei Wunderino sehr transparent auftritt, gezielt alle Neuerungen auf der Casinoseite erklärt und deutlich macht, warum gewisse Anpassungen erforderlich waren. Live Spiele werden aus rechtlichen Gründen nicht bereitgestellt.

Spannend: Die Marke gehört der Megapixel Group, welche sich auf den Betrieb von lokalen sowie digitalen Casinos spezialisiert hat. Das private Unternehmen beschäftigt in der Summe mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für ihre Plattformen, darunter Wunderino, aber auch weitere Casinoseiten, nutzt Megapixel Entertainment Microgaming Software. Diese bietet zum einen ein angenehmes Gameplay, zum anderen ist es hierüber möglich, Spiele anderer Marken zu implementieren.

Der Erhalt der deutschen Lizenz wurde vom Unternehmen Mitte Dezember 2022 bekanntgemacht. Das allein sollte Beweis genug dafür sein, dass man sich der Verantwortung Spielern gegenüber bewusst ist und dass insbesondere die hierzulande strengen Regularien vollständig erfüllt werden. Dazu zählt insbesondere die Anbindung an die OASIS Sperrdatei.

2.) Das Wunderino Spielangebot

Spielrubriken bei Wunderino Zuletzt gespielt Beliebt Nur bei Wunderino Unsere Favoriten Neue Spiele Top Neuerscheinungen Der Spieleanbieter der Woche Das Turnier der Mumien Drops and Wins Wunderinos Bücher-Regal Megaways

Die Liste an gebotenen Automatenspielen ist riesig. Weit über tausend Titel stehen Kunden zur Auswahl, wobei die meisten recht einfach zu handhaben und damit durchaus anfängergeeignet sind. Dazu gehören auch verschiedene Klassiker, die Spieler bereits aus Spielhallen kennen sowie natürlich regelmäßig neue Automaten mit innovativen Features und Funktionen. Live Spiele sind von Seiten des Gesetzgebers unzulässig, während Sportwetten bei Wunderino generell nie ein Thema waren.

Dass eine derart umfangreiche Auswahl an Slots sehr abwechslungsreich sein kann, das sollte spätestens nach einigen Stunden im Casino klar werden. Wobei der erfahrene Spieler dies auch schon auf den ersten Blick erkennen kann. Vor allem weil mit der Book of Ra Serie, Razor Shark oder LeBandit einige Juwelen auf der Plattform zu finden sind. Der Betreiber, aber vor allem die kooperierenden Spielentwickler, liefern Nutzern eine überragende Themenvielfalt.

Die Möglichkeit, nach Spieltiteln zu suchen, besteht dank der Suchfunktion. Alternativ können Nutzer den Namen eines Entwicklers, beispielsweise Merkur, Novoline oder Pragmatic Play eingeben, mit dem Wunderino erfolgreich zusammenarbeitet. Es ist tatsächlich ein wenig schade, dass kein eigener Filter für die Marken eingebaut wurde.

Punkten kann das Unternehmen mit exklusiven Spielautomaten, die eigens für Wunderino entwickelt wurden und die demnach in keinem anderen Casino zu finden sind. Dazu zählen aktuell extrem spannende Veröffentlichungen, wie beispielsweise Wolf Blaze Megaways oder auch Book of Gates. Sogar eine Book of Demi Gods III-Version speziell für diesen Anbieter wurde von Spinomenal entwickelt.

Welche Vor- und Nachteile gibt es beim Wunderino Portfolio?

ProKontra Merkur und Novomatic Slots

Diverse exklusive Spielautomaten

Riesige Themenauswahl

Spiele in hoher Qualität

Geringe Einsätze ausreichend Keine Demoversionen verfügbar (GGL-Vorgabe)

Die Rubrik "Klassiker" kann zunächst ein wenig verwirren. Dahinter stecken nicht etwa Tischspiele, die man für gewöhnlich gerne als klassisches Spielangebot bezeichnet. Vielmehr präsentiert Wunderino seinen Gästen an der Stelle Automatenspiele, die nach klassischen Gesichtspunkten aufgebaut sind. Diese sind häufig mit nur drei Walzen und einer bis fünf Gewinnlinien ausgestattet. Zudem haben Slots dieser Rubrik meist keine Bonusfunktionen.

Dass ein Slotanbieter reizvoll sein kann, daran gibt es nach unserem Wunderino-Test keinen Zweifel mehr. Denn: Obgleich sich das Portfolio auf Spielautomaten beschränkt, liefert der Anbieter eine attraktive Vielfalt, von der Spieler mit jedem Budget und Geschmack profitieren können. Einzig die Notwendigkeit einer Einzahlung könnte man aufgrund fehlender Demoversionen an der Stelle kritisieren.

Die Top 5 Spiele bei Wunderino

Rang Titel Hersteller Limits Max. möglicher Gewinn RTP 1 Book of Dead Play 'n Go 0,01€ - 1,00€ € 7.529 87,25% 2 Gates of Olympus Pragmatic Play 0,20€ - 1,00€ € 5.000 87,05% 3 Book of Secrets Synot Games 0,10€ - 1,00€ € 40.000 85,15% 4 Razor Shark Push Gaming 0,10€ - 1,00€ € 2.500 88,42% 5 Big Bass Bonanza Pragmatic Play 0,10€ - 1,00€ € 2.100 87,01%

Wer sich erst einmal eine Weile mit den genannten und weiteren Videoslots beschäftigt hat, der wird schnell erkennen, warum sich gerade diese besonders großer Beliebtheit erfreuen. Gewinnquoten und Auszahlungsraten bewegen sich in einem soliden Rahmen, wenn man bedenkt, dass alle Vorgaben der deutschen Gesetzgebung strikt eingehalten werden. Zudem verleihen spezielle Features den Slots zusätzlich Dynamik.

Eine Pause von fünf Minuten muss nach jeweils einer Stunde Spielzeit eingelegt werden. Diesen kurzen Moment könnte man nutzen, um sich auf die nächsten Top Spiele vorzubereiten oder aber eigene Favoriten aufzuspüren. Spiele, die den eigenen Geschmack treffen, können sich bei Wunderino nämlich auch in anderen Rubriken verstecken.

Persönliche Favoriten lassen sich dazu noch ganz einfach speichern. Zusätzlich findet man sie natürlich höchstwahrscheinlich auch recht schnell unter den zuletzt gespielten Games wieder.

3.) Wunderino Software Partner

Wunderino arbeitet mit zahlreichen Top-Entwicklern für Automatenspiele zusammen, darunter insbesondere solche, deren Slots sich in die Microgaming Basis implementieren lassen. Sie ist es nämlich, die es dem Unternehmen erlaubt, Spieler mit spannenden Games, aber eben auch mit Kampagnen und einer erstklassigen Performance zu versorgen.

Diverse Big Player der europäischen Glücksspielbranche sind bei Wunderino mit von der Partie, allen voran natürlich Novoline und Merkur. Schaut man sich ein wenig intensiver um, fällt auf, dass auch einige Underdogs verfügbar sind, die dem Portfolio seine besonderen Facetten verleihen. Doch selbst hinter Marken wie Wizard Games stecken in der Regel arrivierte Brands, die in Europa Rang und Namen haben.

Eine Auswahl der Studios mit denen Wunderino zusammenarbeitet:

All41Studios

Big Time Gaming

Gamomat

Merkur Spiele

Microgaming

NetEnt

Nolimit City

Novoline Spiele

NYX Gaming

Oryx Gaming

Play'n GO

Pragmatic Play

Push Gaming

RedRake

Relax Gaming

SG Digital

Spinomenal

Stakelogic

Synot

Wizard Games

Es ist leider etwas mühsam, als Kunde mehr über die Software Partner von Wunderino herauszufinden. Um zu prüfen, welche Studios vorhanden sind, bleiben zwei Methoden: Entweder man öffnet zufällig irgendwelche Spielautomaten und schaut, wer dahintersteckt. Oder aber man gibt den Markennamen in die Suchleiste ein und schaut, ob der Entwickler verfügbar ist. Was fehlt, sind klare Filter, die den Zugriff auf favorisierte Brands natürlich deutlich einfacher machen würden.

4.) Besonderheiten bei der Wunderino Registrierung

Ein Kundenkonto lässt sich bei Wunderino schnell und unkompliziert erstellen. Die Betreiber setzen die Angabe einer E-Mail Adresse sowie einer Handynummer voraus. Im zweiten Schritt werden der Name und die Anschrift eingegeben. Viel mehr ist nicht erforderlich, um seinen Account einzurichten. Wichtig ist, alle Informationen korrekt anzugeben und diese im Nachgang zu bestätigen.

Die Verifizierung ist unerlässlich, um das Kundenkonto uneingeschränkt nutzen zu können. Dazu zählt die erlaubte monatliche Einzahlung in Höhe von maximal 1.000 Euro, aber auch unbegrenzte Gewinnauszahlungen können erst nach der Datenprüfung durchgeführt werden. Wer sich für eine Einzahlung per Sofortüberweisung entscheidet, schlägt bei Wunderino zwei Fliegen mit einer Klappe.

Der Grund: Es ist sofort Guthaben auf dem Konto, welches sich zum Spielen verwenden lässt. Gleichzeitig prüft der Anbieter die Personendaten und checkt über die Bank die vollständige Identität, zu der nicht nur der Name und das Geburtsdatum zählen, sondern eben auch die aktuelle Anschrift.

Diese Vorgehensweise erlaubt es Wunderino, Konten innerhalb von Minuten auf verifiziert zu setzen und dem neuen Kunden uneingeschränkten Zugang zu Spielen und Angeboten zu ermöglichen.

5.) Einzahlungen und Auszahlungen auf das Wunderino Kundenkonto

▼ Test Infos ▼ Anmeldung: Konto bereits vorhanden Verifizierung: Sofortüberweisung Einzahlung am: 24.01.2023 (10 Euro) Auszahlung beantragt: 27.01.2023, 7:39 Uhr Betrag/Methode: 10€ Banktransfer Auszahlung erhalten: 02.02.2023

Der persönliche Account ist Grundvoraussetzung, um Spielguthaben einzahlen zu können. Die Transaktion erfolgt bei Wunderino in Echtzeit und ist nach Angabe der Betreiber stets gebührenfrei. Derzeit setzt das Unternehmen auf eine Auswahl an bewährten Methoden, wenn auch nicht auf die größte. Neu mit dabei ist PayPal als prominenter Zahlungsdienstleister.

Sofern möglich, muss für Ein- und Auszahlungen dieselbe Methode verwendet werden. Da dies jedoch nicht immer funktioniert, können Gewinne alternativ per Banküberweisung zur Auszahlung beantragt werden. Diese Option ist die einzige, die etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Wie immer gilt: Die Methode, mit der die Einzahlung vorgenommen wurde, muss auch für Gewinnauszahlungen verwendet werden. Da es nicht mit jedem Dienstleister möglich ist, eine Auszahlung zu beantragen, greift in Ausnahmefällen die Standard Banküberweisung. Sofern der Account verifiziert ist und eventuell zu erfüllende Bonusbedingungen erledigt sind, sollte die Gutschrift innerhalb von wenigen Tagen erfolgen.

Diese Zahlungsmöglichkeiten sind unter anderem verfügbar:

Anbieter Ein- / Auszahl. Dauer Ein- / Auszahl. Min. Euro Ein- / Auszahl. Max. Euro Ein- / Auszahl. Sofortüberweisung / Sofort / n.v. 10€ / n.v. 1.000€ / n.v. Visa / Mastercard / Sofort / n.v. 10€ / n.v. 1.000€ / n.v. Zimpler / Sofort / n.v. 10€ / n.v. 1.000€ / n.v. PayPal / Sofort / 2 bis 3 Tage 10€ / 10€ 1.000€ / unbegrenzt Banküberweisung / Sofort / 3 bis 5 Tage 10€ / 10€ 1.000€ / unbegrenzt Paysafecard / Sofort / 1 bis 2 Tage 10€ / 10€ 1.000€ / unbegrenzt MuchBetter / Sofort / 1 bis 2 Tage 10€ / 10€ 1.000€ / unbegrenzt Apple Pay / Sofort / 1 bis 2 Tage 10€ / 10€ 1.000€ / unbegrenzt Mehr Weniger

Vorteilhaft sind natürlich Optionen wie PayPal und MuchBetter, da sie nicht nur als sicher gelten, sondern Spielern auch eine deutliche Zeitersparnis einbringen. Zudem gilt für deutsche Kunden, dass Gewinne in unbegrenzter Höhe ausgezahlt werden können. Die bis vor einigen Jahren typische Maßnahme zum Geldwäscheschutzgesetz, die eine Ausschüttung erst nach einmaligen Durchspielen des Einzahlungsbetrags erlaubte, gibt es bei Wunderino ebenfalls nicht mehr.

Das in Deutschland gültige 1.000 Euro Einzahlungslimit pro Monat wird hier selbstverständlich eingehalten. Vorteilhaft ist, dass Wunderino seinen Kunden explizit anzeigt, welche Summe für den jeweiligen Zeitraum noch zulässig ist. So muss niemand selbst rechnen, wie viel bereits eingezahlt wurde und welche Differenz bis zum Maximum gilt.

Wie zuverlässig ist Wunderino bei der Gewinnauszahlung?

Die gute Nachricht vorweg: Eine Auszahlung kann theoretisch unmittelbar nach der Einzahlung beantragt werden. Das gilt natürlich nur, sofern kein Bonus angenommen wurde. In diesem Fall müssen zuerst die Umsatzbedingungen erfüllt werden. Wer auf das Startguthaben verzichtet, der hat hier stets Zugriff auf sein persönliches Guthaben. Es gibt, wie bereits erläutert, keine Umsatzvoraussetzung für die eigene Einzahlungssumme.

Der verfügbare Auszahlungsbetrag wird im Kundenkonto genau aufgeführt. Je nach gewünschter Methode, kann es bis zur Gutschrift zwischen einem und drei Werktagen dauern. Insbesondere die Standard Banküberweisung, die bei Einzahlungen mit Sofortüberweisung und dergleichen greift, nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch. Wem das nicht schnell genug geht, der hat hier die Möglichkeit, auf beliebte Alternativen wie PayPal oder Apple Pay zu setzen.

Wunderino ist absolut verlässlich, und obendrein bezüglich der Vorgehensweise transparent. Wird eine Auszahlung geplant, so zeigt sich, dass diese bei dem Casinoanbieter grundsätzlich gebührenfrei erfolgt. Die Wahl der Methode spielt hierbei keine Rolle. Demnach wird der volle eingegebene Betrag schnell und sicher ausgezahlt.

6.) Der Kundenservice bei Wunderino Online

Eine riesige Liste an Fragen, die mitunter auftreten können, werden vom Support-Team im umfassenden FAQ Bereich geklärt. Besonders Themen wie Ein- und Auszahlungen, Bonusangebote und Bedingungen sowie die Verifizierung des Casinokontos behandelt Wunderino sehr detailliert, damit im besten Fall keine Fragen offen bleiben. Die FAQ sind übersichtlich nach Themen sortiert. Für gewöhnlich braucht es damit nur noch selten eine persönliche Kontaktaufnahme.

So ist der Kundendienst bei Wunderino erreichbar:

Statt erst den eigenen Email-Account aufrufen zu müssen, besteht die Möglichkeit, das Anliegen einfach und bequem direkt auf der Webseite über das integrierte Kontaktformular zu schildern. Die Antwort landet dann spätestens nach 24 Stunden im persönlichen E-Mail-Postfach.

Ein wenig Geduld ist bei dieser Art der Kontaktaufnahme von Vorteil. Wenn es schnell gehen muss, ist der Live Chat eindeutig die bessere Option. In dem Punkt unterscheidet sich Wunderino nicht von anderen Anbietern, denn auch hier lassen sich bestenfalls nach wenigen Minuten alle Anliegen klären. Ein weiterer Vorteil des Live Chats: Ergeben sich Rückfragen, können auch die kurz und kompakt gelöst werden. Das Team spricht zwar nicht durchgehend Deutsch, man bedient sich im Chat jedoch einer guten Übersetzungssoftware.

Kundenhotline gibt es keine. Begründet werden kann dieser Fakt für gewöhnlich damit, dass der Anbieter auf Malta ansässig ist und demnach vermutlich die meisten Angestellten Englisch anstatt Deutsch sprechen. Die hiesige Zielgruppe zufriedenstellend zu betreuen, wäre aufgrund möglicher Sprachbarrieren eher ungünstig, so dass man sich stattdessen auf den schriftlichen Support beschränkt.

7.) Gibt es eine Wunderino Mobile App?

Wer sich bereits ein Kundenkonto eingerichtet hat, kann die gewählten Zugangsdaten mobil genauso sicher und schnell eingeben wie am Desktop. Ein App Download ist nicht erforderlich. Wie die meisten Casinoanbieter setzt man bei Wunderino auf eine Web App mit HTML5 Technologie, die den Zugriff direkt über gängige Smartphone und Tablet Browser erlaubt.

Die Möglichkeit des App Downloads besteht sowohl für Android- wie auch iOS-Geräte, und zwar direkt über die mobile Webseite des Unternehmens. Wer sich dafür entscheidet, der profitiert gemeinhin von noch schnelleren Ladezeiten und hat den Vorteil, dass es auch bei schlechterer Internetleistung nicht zwingend zu Unterbrechungen kommt. Dafür jedoch ist das Portfolio mit rund 250 Slots deutlich eingeschränkter, als wenn direkt im Browser gespielt wird.

Als Option bietet es sich an, Wunderino zum Startbildschirm hinzuzufügen. Hierbei handelt es sich lediglich um einen Schnellzugriff auf die mobile Webseite, der keinen Speicherplatz verbraucht. Der Schnellbutton dient jedoch dazu, direkt auf das Wunderino Portfolio zugreifen zu können.

Vor- und Nachteile der Wunderino App:

ProKontra Direkt spielen ohne App Download möglich

Übersichtliche Struktur der mobilen Webseite

Alle Desktop Spiele unterwegs verfügbar

Schnelle Ladezeiten sowie einwandfreie Performance Menüführung etwas anders als am Desktop

In der nativen App leider nur 250 Slots verfügbar

8.) Neukundenbonus bei Wunderino

Alle Infos auf einen Blick: Bonus: 400% bis 40€ Mindesteinzahlung: 10€ Anmeldung erforderlich: Ja Freispiele: 100 (Book of Dead) Non-Sticky: Ja Bonus nutzen

Der Neukundenbonus von Wunderino ist schon seit vielen Jahren unverändert. Wer bereit ist, die Mindesteinzahlung von 10 Euro zu tätigen, der profitiert auf Wunsch von einem Startguthaben in Höhe von 400% und maximalen 40 Euro. Es ist also möglich, mit 50 Euro zu starten, ohne selbst Unsummen investieren zu müssen.

Zusätzlich zum Echtgeldbonus werden 100 Freispiele für Book of Dead gewährt. Diese werden automatisch mit dem Einzahlungsbonus aktiviert und in den folgenden fünf Tagen gutgeschrieben. Dabei können dann täglich 20 Freispiele gespielt werden. Der Gewinn der gesamten Freispiele ist auf 100 Euro begrenzt. Sollte mehr gewonnen werden, dann verfällt dieses leider. Allerdings bedürfen die Gewinne aus den Freispielen keinen weiteren Mindestumsatz, sondern stehen direkt als Echtgeldguthaben zur Verfügung.

Die Einzahlung ist wie üblich eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt Anspruch auf das Willkommenspaket zu haben. Dank der geringen Höhe eignet sich das Angebot von Wunderino jedoch nicht nur für erfahrene Spieler mit hohem Budget, sondern auch für Einsteiger, die keine hohen Summen investieren möchten.

Wunderino Bonus Umsatzbedingungen

Für Neukunden ohne Erfahrung ist es tatsächlich etwas komplizierter als in anderen Casinos, die Bonusbedingungen nachzuvollziehen. Viele der eigentlich wichtigen Infos sind nicht gleich auf Anhieb zu erfassen. Unser Expertenteam hat sich wie gewohnt auf die Suche nach den Fakten gemacht und liefert diese nun kurz und kompakt für all jene, die Lust auf das Startguthaben haben.

Willkommensbonus bei Wunderino - das sind die Regeln:

Mindesteinzahlung: 10 Euro

Umsatz: Einzahlung und Bonus 30x

Umsatz Freispiele: keine

Anrechnung: Slots 100%

Die Einzahlung kann in Echtzeit durchgeführt werden, denn wie alle guten Anbieter der Branche, setzt auch Wunderino auf Zahlungsmethoden, die dies erlauben. Wird der Bonus mit dem Schieberegler ausgewählt, schreibt ihn das Casino auf ein gesondertes Konto gut. Ab diesem Moment besteht die Herausforderung darin, die Umsatzbedingungen zu erfüllen, sprich den Gesamtbetrag in Höhe von 50 Euro ganze 30 Mal durchzuspielen.

Während man in anderen Ländern als Spieler die 5 Euro Max Bet Regel beherzigen muss, gilt für deutsche Kunden eine Obergrenze von einem Euro je Runde. Dieses Limit ist vom Gesetzgeber klar definiert. Demnach braucht es ein wenig Ausdauer, bis die Bedingungen vollständig erfüllt sind. Ergeben sich nach dem Durchspielen des Guthabens Gewinne, so können diese selbstverständlich unbegrenzt ausgezahlt werden.

Dieselben Rahmenbedingungen gelten für Gewinne, die aus den 100 Freispielen resultieren. Sind alle Runden durchgelaufen, wird der Gesamtgewinn aufs Bonuskonto gutgeschrieben. Nach dem 30-fachen Umsetzen des Betrags kann auch hier jederzeit eine Auszahlung beantragt werden. Beide Bonusteile sind "Non Sticky", lassen sich also problemlos stornieren. Wer sich dafür entscheidet, verliert womöglich die bis dahin erspielten Gelder, kann sich sein eigenes Guthaben jedoch auf Wunsch auszahlen lassen.

Weitere Angebote bei Wunderino Online

Das Unternehmen ist bekannt für spannende Kampagnen, die regelmäßig neu aufgestellt werden, angefangen bei Turnieren, bis hin zu Rennen und anderen Aktionen. Auch arbeitet Wunderino mit dem renommierten Provider Pragmatic Play zusammen, so dass es ihm möglich ist, Spieler mit den berüchtigten Drops & Wins bei Laune zu halten. Immerhin stecken hier 6.000.000 Euro im Preispool.

Beliebt ist die Seasons Competition, die Wunderino veranstaltet. Jede Saison spendiert das Casino 100 Geldgewinne an die besten und aktivsten Teilnehmer. Hin und wieder winken sogar spezielle Angebote, darunter die Chance auf einen Teil der insgesamt 50.000 Cash Spins, die Wunderino jeden Dienstag vergibt. Um mitzumachen, reicht es aus, den für die entsprechende Woche vorgestellten Slot um 17 Uhr zu starten.

Wunderino bietet zudem ein umfangreiches VIP Programm. Mit jedem Wetteinsatz werden Punkte gesammelt, die dann zugeschnittene Belohnungen und Angebote freischalten. Zudem ist es möglich, an täglichen Wettbewerben und Überraschungsangeboten teilzunehmen.MehrWeniger

Die Wunderino Abenteuer haben es in sich, mitmachen kann im Grunde genommen jeder. Trotzdem bleibt die Teilnahme an Aktionen und Turnieren selbstverständlich freiwillig. Schließlich setzten alle Angebote stets ein gewisses Maß an Ausdauer, Zeit und Einsatzbereitschaft voraus.

9.) Sicherheit: wie seriös ist Wunderino?

Bereits vor Einführung der bundesweiten Lizenzen im Jahr 2021 wurde Wunderino in Schleswig-Holstein offiziell lizenziert. Die neue Deutschland-Lizenz hat die Bedingungen für Casinos noch einmal verschärft, doch das scheint für die Betreiber kein Problem darzustellen. Vielmehr setzt man bei Wunderino auf strenge Vorkehrungen, die eine sichere Umgebung für Spieler gewährleisten.

Bevor es bundesweite Lizenzen gab, hat Wunderino in Schleswig-Holstein durch TV-Werbung Bekanntheit erlangt – hier ein Spot aus dem Jahr 2020.

Wer über einen längeren Zeitraum hinweg inaktiv ist, der wird bei Wunderino aus Sicherheitsgründen ausgeloggt. Auch wenn es um den Zahlungsverkehr geht, erweist sich das Casino als durchweg seriös. Die Betreiber setzen auf Dienstleister, die sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt haben und die nicht zuletzt eine Einzahlung in Echtzeit erlauben. Bei dem Anbieter sind nicht aber nicht nur Gelder sicher, sondern auch Daten werden nach neusten Standards verschlüsselt. So erfüllt das Casino alle Voraussetzungen für eine seriöse Einstufung.

Diese Fakten sprechen für die Sicherheit von Wunderino:

Automatischer Logout bei Inaktivität

Datenübertragung SSL-verschlüsselt

Offizielle deutsche Glücksspiellizenz

Einfache und faire Bonusbedingungen

Sichere Zahlungsmethoden wie PayPal verfügbar

Limits individuell einstellbar

MehrWeniger

Wunderino Test Zusammenfassung

Auch, wenn Wunderino ein komplett neues Konzept nach deutschem Recht entwickeln musste, kann sich der Anbieter nach wie vor mit der Konkurrenz in der hart umkämpften Branche messen. Die Einschränkungen betreffen insbesondere Live Gaming und Tischspiele. Wer Slots mag, der kommt bei Wunderino nach wie vor auf seine Kosten. Nicht nur die Quantität überzeugt, sondern auch qualitativ liefert das Unternehmen großartige Möglichkeiten, zumal die Kooperation mit namhaften Entwicklern besteht.

Nach und nach wird in der Branche deutlich, was von Seiten des Gesetzgebers alles möglich ist. Wir sind bereits gespannt darauf, ob sich Wunderino in die entsprechende Richtung weiterentwickelt. Bereits jetzt haben wir es mit einem Anbieter zu tun, der Lust auf Slots macht und der es sich nicht nehmen lässt, seine Kunden mit spannenden Kampagnen zu überraschen.

Besonders einfach wird die Einzahlung gemacht, denn die funktioniert bereits ab 10 Euro. Obendrein ist PayPal und Apple Pay als Optionen verfügbar, Zahlungsmethoden, die von Millionen Nutzern weltweit für ihre Schnelligkeit sowie höchste Sicherheitsstandards geschätzt werden. Angenehmer kann es einem ein Slot-Casino nicht machen. Einziges Manko ist, dass es bei Wunderino keine kostenlose Spielmöglichkeit gibt.

Wollen Sie das Angebot testen?

Christian Webber hat Wunderino getestet und bewertet Als zweiter Autor im Bereich Spielautomaten und Online Casinos bin ich, Christian Webber, zuständig. Ich bin der unerbittliche Online-Casino Tester und immer am Puls der Zeit. Mein Motto lautet: „selbst und ständig!" Mit dem Thema Online Glücksspiel und den dazu gehörigen Anbietern beschäftige ich mich schon seitdem die ersten Online-Casinos im World Wide Web zu finden waren. Persönlich liebe die italienische Küche und das Internet. Ab sofort stehe ich euch auf unserem Projekt mit Rat und Tat zur Seite. Zu meinen Aufgaben gehört auch der Bereich Ratgeber, hier sehe ich mich als eine Art "Tippgeber". Mein Insider Wissen ist es, von dem Leser in vollem Maße profitieren können.

Autor: Christian Webber Letztes Update: 23. Mai 2025 Bewertet wurde: Wunderino Autor Bewertung: 91%

